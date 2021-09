Nazionale, l’ex attaccante Baiano: “Non esiste un problema Immobile, se si mette sul banco degli imputati è finito il calcio”

Ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Stadio Aperto, è intervenuto l’ex attaccante di Napoli e Fiorentina Francesco Baiano. Tra le varie domande, c’è anche l’argomento Ciro Immobile, e il fatto che in Nazionale sia poco incisivo in zona gol come lo è con la Lazio. Questo il suo pensiero: “Non esiste un problema Immobile, è solo il momento. Se si mette sul banco degli imputati è finito il calcio…Normale che non abbia la stessa media con Nazionale e club. Con la Lazio? Lì ha molte più chance di segnare, non possiamo poi limitarci a guardare ai gol. Non ne ho visti di sbagliati. Quando la Nazionale non vince, ma in realtà è successo pure nell’Europeo, la colpa è di Immobile perché è il centravanti. Ma non è che c’è di meglio…Non è dura, è durissima”.

