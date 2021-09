CdS | La nuova Lazio si vede già

Il lavoro di mister Sarri comincia a farsi vedere: in questi mesi il gruppo biancoceleste sta assimilando l’idea di gioco ed i movimenti richiesti dal tecnico. Dopo intense sedute d’allenamento, come riporta il Corriere dello Sport, la nuova Lazio si vede: i dati statistici dell’ultima giornata testimoniano infatti un cambiamento in atto. I laziali vantano una percentuale altissima di passaggi riusciti: nella metà avversaria solo il City fa meglio. L’ultima rete dei capitolini contro lo Spezia è arrivata dopo 37 tocchi del pallone.

