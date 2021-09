Gregucci: “È importante che Immobile rimanga tranquillo e sereno. Troppo pesanti le critiche a lui rivolte”

L’ex giocatore della Lazio Angelo Gregucci, si è schierato al fianco di Immobile prendendo le sue difese. Sull’attaccante della Lazio piovono critiche dopo le prestazioni offerte in Nazionale, alle quali in molti hanno risposto. Dai compagni di squadra ai tifosi, fino a molti personaggi del mondo dello sport che nutrono profonda stima per il bomber campano.

Queste le parole di Gragucci rilasciate e TuttoMercatoWeb.com:

“Bisogna fare un distinguo, ci sono opinioni che mi danno fastidio, in particolare la valutazione di Immobile. Ciro deve stare tranquillo e sereno. Credo che possa dare un grande apporto poi bisogna semmai vedere il dopo Immobile. C’è Belotti e ci sono ragazzi giovani a cui serve esperienza internazionale. Sono avvantaggiati se il loro club giochi la Champions che è un appuntamento che ti forma e ti eleva. Ma la serenità di Ciro è fondamentale: stiamo parlando di un attaccante che ha vinto la Scarpa d’oro: ha dimostrato di dare un grande apporto alla Nazionale. Aggiungo che abbiamo elogiato la Spagna che era senza centravanti: se ci sono giocatori bravi non è questione del ruolo del centravanti. Bisogna cercare di proporre qualcosa che sia performante a livello qualitativo e dobbiamo fare questo percorso velocemente perchè il Mondiale è alle porte. Dispiace, tornando ai giudizi, che siamo passati dalla beatificazione di un miracolo sportivo a critiche troppo pesanti sul percorso della squadra verso le qualificazioni ai mondiali. Con la Svizzera a mio parere c’è stata una grande prestazione e non dobbiamo farci condizionare se non è arrivato il gol: gli elvetici hanno eliminato la Francia agli Europei, hanno un’ottima nazionale. Non esasperiamo i giudizi. Resta il fatto che l’Italia di Mancini ha un’identità chiara e precisa”.

