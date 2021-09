Il Tempo | Verso Milano: Lazzari torna a correre e potrebbe esserci a San Siro, Sarri aspetta Immobile

La buona notizia dal centro sportivo di Formello è il ritorno in campo di Lazzari: ieri ha svolto un lavoro differenziato alla ripresa degli allenamenti. Può recuperare per la sfida contro il Milan, anche se non verrà corso nessun rischio visto le sette gare in 21 giorni che attendono la Lazio. Più probabile che il terzino lasci il posto a Marusic ma possa accomodarsi in panchina. Rispetto alla sfida con lo Spezia è disponibile Luiz Felipe che ha smaltito un leggero affaticamento muscolare. Dopo il weekend libero Sarri ha riabbracciato i suoi giocatori (nazionali esclusi) ma sarà costretto a rimandare le prove tattiche a venerdì e sabato quando riavrà la truppa al completo. Stamattina il nuovo acquisto Zaccagni (panchina a San Siro) andrà in Paideia per concludere le sue visite mediche, mentre già oggi sarà valutato Ciro Immobile risparmiato per la terza partita dell’Italia. C’è ottimismo, Sarri incrocia le dita. Il Tempo/Luigi Salomone

