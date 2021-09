Italia-Lituania, le formazioni ufficiali: Acerbi al centro della difesa

Tra poco più di un’ora, l’Italia scenderà in campo contro la Lituania per la sesta giornata del Gruppo C di Qualificazione ai mondiali di Qatar2022. Questi gli undici titolari scelti dai due tecnici:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Acerbi, Biraghi; Cristante, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Raspadori, Kean.

Ct: Roberto Mancini.

Lituania (4-2-3-1): Setkus; Lasickas, Klimavicius, Utkus, Slavickas; Dapkus, Slivka; Kazlauskas, Verbickas, Novikovas; Dubickas.

Ct: Razanauskas.

