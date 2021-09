Jacobelli, direttore di Tuttosport: “Critiche ridicole verso Immobile”

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli è intervenuto ai microfoni di TMWRadio affrontando diversi temi tar cui quello delle critiche ricevute da Ciro Immobile in nazionale. Queste le sue parole: “Immobile? Critiche ridicole. Non si può giudicare solo per i gol fatti. Immobile ha vinto la scarpa d’oro due stagioni fa, è uno dei migliori centravanti del nostro campionato e ha una buona media gol anche in azzurro”.

