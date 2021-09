Leggo | Milan-Lazio, tornano Ibrahimovic e Kessie

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La Lazio lavora a Formello, in attesa del rientro dei Nazionali, in vista della gara in programma a San Siro contro i rossoneri. Anche il Milan si sta preparando all’impegno e, stando a quanto riporta Leggo, domenica alle 18.00 sarà a disposizione Zlatan Ibrahimovic, al quale si aggiunge Frank Kessie. L’infortunio al flessore che lo aveva costretto a saltare le prime due giornate è superato e ora, con i biancocelesti potrebbe fare anche il suo esordio.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: