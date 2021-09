Qualificazioni mondiali, Italia scatenata: 5-0 alla Lituania. Acerbi in campo 90 minuti

Dopo le ultime due partite finite in parità, serviva una reazione e, nonostante le numerose assenze, effettivamente è arrivata: l’Italia ha battuto 5-0 la Lituania, confermando il primo posto nel girone a 14 punti dopo 6 partite giocate. Con questa vittoria, inoltre, si consolida il record mondiale di risultati utili consecutivi (37). Sono andati in gol Kean (11′, 29′), Raspadori (14′, 24′ – primo gol in seguito a una deviazione del difensore Utkus -) e infine Di Lorenzo (54′). Anche il risultato della Svizzera seconda in classifica sorride all’Italia: gli elvetici hanno infatti pareggiato 0-0 in Irlanda del Nord, sbagliando un rigore e mantenendo, quindi, ancor di più il distacco con l’Italia, seppur con due partite in meno. Acerbi è rimasto in campo per tutti i 90 minuti.

