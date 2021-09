CdS | Tutta la Lazio con Immobile “Fai invidia”

Scontro diretto: Zlatan sogna l’esordio, Ciro la rivincita dopo le critiche in azzurro.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Immobile è tornato ieri pomeriggio a Formello e ha lavorato a parte. Oggi si allenerà in gruppo, pronto per la sfida contro il Milan. Sarri lo ha tenuto a riposo, così come tutti i nazionali rientrati, ed è rientrato l’allarme muscolare di due giorni fa. Compagni di squadra, tifosi e vip si sono schierati in difesa del bomber biancoceleste sotto accusa per la Nazionale: in particolar modo, la difesa sui social di Luis Alberto e Acerbi che hanno preso posizione, rincuorandolo e suggerendo all’attaccante di non curarsene. Il mister biancoceleste ha parlato con i nazionali rientrati e attende notizie di Lazzari, che effettuerà un test nel pomeriggio: qualora i risultati fossero positivi, potrebbe partire dalla panchina e verrà sostituito da Marusic. Il montenegrino si affiancherà a Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj. Sarri pensa di riproporre la Lazio a 5 stelle, composta da Milinkovic e Luis Alberto ai fianchi di Leiva, con il tridente Felipe–Ciro–Pedro. Tra una settimana la Lazio esordirà in Europa League contro il Galatasaray. Ieri visite mediche in Paideia per Zaccagni e test specifici all’Isokinetic per Pedro.

