GdS | Higuain e Jorginho sul trono con Sarri. Alla Lazio le sfide Moro e Romero

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Molti nomi dei giocatori che Sarri è riuscito a valorizzare: Gonzalo Higuain nel campionato 2015-16 stabilì con il tecnico il record assoluto di reti in una stagione di A, Dries Mertens oggi a quota 135 gol e Jorginho che dopo un anno da titolare seguì il Comandante al Chelsea, sollevando al cielo la Coppa dell’Europa League.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle stagioni alla guida del club toscano Sarri ha contribuito alla valorizzazione di altri elementi che poi ha ritrovato altrove, o meglio che lo hanno seguito in altre squadre: Zielinski, Mario Rui, Elseid Hysaj e Vecino. Alla scuola di Sarri anche chi è già famoso può scoprire nuove doti, come Josè Callejon, Juan Cuadrado e Paulo Dybala. E ora alla Lazio non solo i baby Moro e Romero ma anche i veterani come Immobile, Milinkovic, Luis Alberto e Felipe Anderson attendono da Sarri quella dritta in più per crescere ancora.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: