Il Messaggero | Lazio, una ragnatela anti Ibrahimovic

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La Lazio domenica a San Siro sfida il Milan che ritrova il suo leader. Sarri punta a imbrigliare lo svedese con possesso palla e tocchi veloci.

Come riportato da Il Messaggero, Ibra ha segnato 8 goal alla Lazio da quando è in Italia. Il Milan è un banco di prova per i biancocelesti, che aiuterebbe in termini di entusiasmo e consapevolezza. La Lazio è prima per il momento per numero di tocchi palla: sono 1509, nessuno come la formazione laziale. Con un possesso palla che sfiora il 60% (primato) che va collegato alla media dei km percorsi dalla squadra, ovvero 112,837. Altri dati importanti della nuova Lazio di Sarri sono anche le reti (9) e gli assist (8). A San Siro bisognerà non dare punti di riferimento agli avversari e servirà che gli interpreti migliori, da Luis Alberto a Milinkovic e a Pedro, facciano la loro parte.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: