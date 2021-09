SOCIAL | Lo sfogo di Mancini contro Autostrade per l’Italia: “Vergognatevi” – FOTO

Attraverso i social, il ct della Nazionale Roberto Mancini, dopo la schiacciante vittoria per 5-0 ottenuta contro la Lituania, si è sfogato per un tratto di autostrada chiusa per lavori, senza un cartello che ne segnalava la chiusura. Questo il messaggio del commissario tecnico azzurro sul proprio profilo Instagram: “Queste sono le autostrade italiane. Arrivi a mezzanotte dalla A7 allo svincolo A26 e trovi l’autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura. Vergognatevi, ma dovete farlo in tanti. Vergogna”.

