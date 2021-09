SOCIAL | UEFA Europa League: “Chi brillerà per la Lazio in Europa League questa stagione?”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

L’

Il grande inizio di stagione della Lazio non è passato inosservato e giovedì inizierà anche il percorso europeo in Turchia contro il Galatasaray. L’account ufficiale dell’Europa League ha lanciato un sondaggio tutto biancoceleste per l’occasione: “chi brillerà per la Lazio in Europa League questa stagione?” I nomi tra cui scegliere sono Sergej Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Ciro Immobile, Manuel Lazzari, Luiz Felipe e Lucas Leiva.

Ecco il post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da UEFA Europa League (@europaleague)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: