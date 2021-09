CdS | Ciro risplende, si è ricaricato per San Siro: ieri pomeriggio è tornato in gruppo

Ci ha dato un taglio, alle critiche. Un saluto da Salvatore, barbiere di fiducia del Fleming, “figaro” di spogliatoio. Una spuntatina ai capelli, un selfie smagliante e via di corsa a Formello. Il ritorno al sorriso e alla vita felice di sempre si è completato ieri, quando Ciro Immobile è apparso raggiante su Instagram e scattante in campo, tutto in tiro. È in pace con sé stesso e con il mondo che lo circonda. In mattinata ha lavorato in palestra con centrocampisti e attaccanti, nel pomeriggio ha partecipato alla partitella. Look rimodellato, status psicofisico ricaricato. È pronto per San Siro, l’ultrabomber della Lazio. È stato accolto con gioia a Formello, officina dell’umore e degli sprint. È stato rinfrancato da Sarri e dai compagni, in tanti si sono schierati in sua difesa dopo gli attacchi ricevuti in Nazionale. Ciro ha smaltito stress e affaticamento, viaggia spedito verso Milano, mulinando le gambe. Ai rossoneri ha segnato 7 volte, 6 gol indossando la maglia biancoceleste. Sarri ha ritrovato tutti i nazionali, gli ultimi arrivati sono rimasti a riposo (Strakosha, Marusic, Hysaj, Acerbi e Muriqi). Ha riposato anche Milinkovic per il secondo giorno di fila, non suonano allarmi. Sergej è atteso in gruppo oggi, sta smaltendo un po’ di stanchezza. A pieno regime è tornato Lazzari, in mattinata ha lavorato tatticamente con le due linee di difensori schierate da Sarri. Nel pomeriggio ha partecipato alla partitella, per non sforzarlo troppo gli è stata risparmiata la parte finale (sostituito da Floriani Mussolini). È l’unico dubbio che Sarri deve sciogliere, se rischiare Lazzari reduce da un’elongazione al polpaccio, o se lanciare dal primo minuto Marusic. È pronosticabile la stessa Lazio che ha asfaltato lo Spezia prima della pausa, quella a 5 stelle con Luis Alberto, Milinkovic più il tridente Felipe-Ciro-Pedro. In porta ci sarà Reina, in pole per giocare anche in Europa. In difesa rientrerà Luiz Felipe accanto ad Acerbi. Hysaj si piazzerà a sinistra. Leiva è inamovibile in regia. In panchina si terrà pronto Zaccagni, pronto a subentrare nella ripresa e ad esordire con la Lazio. Ieri è stato provato nel tridente composto con Pedro e Ciro. In campo, dopo giorni, si è rivisto Kamenovic, ha partecipato alla partitella da terzino sinistro. È rientrato dall’U21 serba dopo il mancato tesseramento del 31 agosto. La Lazio e il suo manager Kezman hanno trovato un nuovo accordocon il beestare del Cucaricki. Kamenovic si allenerà a Formello e sarà tesserato a gennaio. Fino ad allora non potrà giocare, solo allenarsi. Dopo Basic, è il nuovo candidato al premio pazienza e fedeltà. Corriere dello Sport.

