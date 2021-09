CdS | La Lazio corre più di tutti in Serie A: è un tratto distintivo del sarrismo

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Diverte e corre. O corre perché si diverte? La certezza è il dato riscontrato dalla Lega Calcio dopo le prime due giornate: la Lazio è la squadra della Serie A con la media migliore per chilometri percorsi. In esame 180 minuti di campionato, si attendono conferme nelle prossime gare, a partire dalla trasferta a San Siro con il Milan. Serve una condizione atletica brillante e il sacrificio di tutti per supportare le cinque stelle in campo (le due mezzali e il tridente). I biancocelesti intanto, sono al comando della speciale classifica: una media di 112,837 km registrata nelle sfide contro Empoli e Spezia. Seconda l’Inter dell’ex Inzaghi (110,365 km), appena davanti all’Empoli (110,182). Sarri ha espugnato il Castellani con il dinamismo e la qualità maggiore dei suoi interpreti. Lazio e Inter sono le uniche big tra le prime cinque posizioni. La Juventus è settima (107,554), l’Atalanta ottava (106,534), il Milan dodicesimo (103,902), la Roma quattordicesima (101,936), il Napoli addirittura diciottesimo (98,102). Un gap impressionante: la Lazio, rispetto ai partenopei, in ogni match ha percorso 14 km in più di media. Movimenti sincronizzati, come si evince dalla graduatoria della Serie A legata ai singoli giocatori. In testa Thorsby della Samp (12,216 km): Patric è il primo tra i laziali (10,995), ma soltanto diciottesimo nella classifica generale. Seguono a ruota Luiz Felipe (10,949) e Leiva (10,868). Il tecnico sta cercando di lavorare sulla testa e sulle gambe della rosa. L’entusiasmo, il gioco propositivo e la condizione atletica hanno portato 6 punti: la Lazio, correndo, vince e si diverte di più. Corriere dello Sport.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: