Cruciani sulla Lazio: “Cauti con l’eccessivo entusiasmo. Muriqi? Colpa di chi l’ha preso”

Giuseppe Cruciani è intervenuto nella trasmissione “Quelli della libertà”, in onda su Radiosei. Ecco le parole del conduttore, giornalista e opinionista sui biancocelesti: “Non so se la Lazio di Sarri non deve temere nessuno. Le prime due gare non sono test probanti, ci andrei molto cauto con questo eccessivo entusiasmo. La Lazio è mancante soprattutto nei centrali difensivi. Per il resto le coppie ci sono, ma credo ancora servano alternative importanti ai titolari difensivi e a Lucas Leiva. Sarri mi piace e mi è piaciuto come in ritiro ha protetto un giocatore come Muriqi. La colpa non è di Muriqi, ma di chi l’ha preso. Non credo che su di lui ci sia possibilità di essere smentiti. Caicedo? Io che sono un cinico, devo ammettere che un po’ la su cessione mi è dispiaciuta“.

