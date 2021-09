ESCLUSIVA | L’ex rossonero, Marco Simone: “Milan pretendente allo scudetto. La Lazio è armata per la Champions”

In vista della prossima sfida di campionato che vedrà la Lazio scendere a San Siro contro il Milan, in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it è intervenuto Marco Simone. L’ex rossonero proprio con la squadra milanese ha conquistato in passato 4 Scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, 3 Supercoppe Europee e 3 Supercoppe Italiane.

Alcuni ritengono che il Milan sia da scudetto, anche se non favorito. Sei d’accordo?

“Sono d’accordo. Lo scorso campionato il Milan è arrivato secondo, quindi è un dato di fatto; inoltre, quest’anno ha migliorato la squadra. Assolutamente è una pretendente allo scudetto, considerando che la Juve non ha migliorato la squadra e l’Inter potrebbe alla lunga patire l’assenza di Conte. In definitiva, il Milan potrebbe puntare allo scudetto”.

In alternativa, con chi pensi possa competere per il primo posto?

“Inter, Juventus. Lazio e Napoli sono lì, non sono lontane. Quest’anno il campionato sarà molto equilibrato e non vedo le prime cinque staccarsi in modo importante”.

Domenica quali giocatori potranno fare la differenza in campo?

“Penso che vinca il Milan con un gol di Ibra o finirà in pareggio con le reti dello svedese e Immobile.

Quindi non pensi a un’ipotetica vittoria della Lazio.

“In questo momento credo che il Milan sia più pronto dei biancocelesti, nonostante sia molto interessante la squadra di Sarri”.

Finora quello che ci ha fatto vedere Sarri ti ha convinto? Che idea ti sei fatto?

“Assolutamente. Ammiro il gioco e la filosofia di Sarri: se i giocatori lo seguono e il pubblico ha pazienza, può solo che migliorare. A volte ci sono dei momenti complicati, ma ci sono tutti i presupposti per fare una bella stagione”.

A cosa dovrebbe puntare la Lazio quest’anno?

“Champions League. E’ armata per questo”.

In Italia se potessi scegliere, chi vorresti allenare e perché.

“Senza alcun dubbio, per una questione di cuore, il Milan. Per una prima esperienza, siccome non ho mai allenato in Italia ma solo all’estero, mi piacciono molto le piazze di Sassuolo e Sampdoria”.

