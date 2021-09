Lazio, Garlaschelli: “Con il Milan mi aspetto di vedere il Sarrismo e di divertirmi. Felipe Anderson? Contento del suo ritorno”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Renzo Garlaschelli, ex giocatore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky:

“Ai nostri tempi con il Milan non era cosi proibitiva la gara, lo era di più con l’Inter. Pioli e Sarri sarà una bella partita, ci sono due squadre che giocano molto bene e sanno giocare a calcio. Poi adesso stiamo solo parlando, il campo sarà come sempre il vero giudice. La Lazio delle prime due giornate mi è piaciuta, diciamo che ho visto una Lazio nella seconda giornata in modo molto più semplice. Contro l’Empoli vittoria meritata ma non è stata molto semplice. Essere riusciti a fare nove gol in due prime partite è un qualcosa che fa sicuramente piacere e fa bene alla squadra. Adesso con il Milan vedremo che Lazio ci sarà e cosa potrà dire in campionato. Discutere Immobile non lo capisco, è un giocatore formidabile. In Nazionale paga qualcosa, ma adesso sta diventando una favoletta viene criticato in modo ingiusto e non ne voglio neanche parlare. Ciro ha segnato contro tutte le squadre, poi forse Mancini non lo vede benissimo in rosa. Poi non dimentichiamoci che il ct preferiva Belotti ad Immobile, poi si è reso conto che uno da 36 gol non può rimanere in panchina. Ciro va messo nelle condizioni di rendere al meglio anche in Nazionale.

Sono molto contento che Felipe Anderson sia tornato qui, è vero che è maturato ma forse è un po’ presto per dirlo. Aspetto ancora un po’, però lui è straordinario ha delle qualità formidabili e che può spaccare le partite. Io mi auguro di vedere il Felipe di una volta che era devastante.

La Lazio è una squadra in costruzione ed è normale che arrivare a Milano per giocare contro una squadra che lotta per i primi posti non sia facilissimo. Mi aspetto di vedere il sarrismo e di divertirmi.

Le seconde linee saranno importanti, vista la mole di partite che sta per arrivare. Ci sarà l’Europa League e poi anche la Coppa Italia più in là. Ci sarà bisogno di far rifiatare qualcuno”.

sslazio.it

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: