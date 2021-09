Lazio Women, Morace: “Lazio e Milan due squadre con obiettivi e stile di gioco differenti. Duelli individuali? Vanno vinti” – FOTO

Sabato 11 alle ore 14:30 la Lazio Women scenderà in campo contro il Milan, nell’appuntamento valido per la terza giornata di campionato. Coach Carolina Morace si prepara e si carica alla sfida contro le rossonere scrivendo sul proprio profilo Instagram: “Sabato 11 alle ore 14.30 terza giornata di campionato Lazio – Milan. Due squadre con obiettivi e stile di gioco differenti; peccato giocare a porte chiuse ma non dobbiamo avere alcun alibi. Concentrazione su quello che dobbiamo e non dobbiamo fare. Nascondere le debolezze e puntare sulle nostre qualità”. Con la chiosa finale sui duelli individuali: “I duelli individuali? Vanno vinti!”.

