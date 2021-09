Milan-Lazio, Sconcerti: “I biancocelesti una grande squadra, credo però che possano perdere”

Domenica alle 18.00 la Lazio affronta in trasferta il Milan di Stefano Pioli, nel primo grande test per la squadra di Sarri. Sulla gara si è espresso il giornalista Mario Sconcerti, che è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole:

Milan-Lazio, Sarri vorrebbe mettere in campo tutti e 5 i giocatori offensivi. Non è un rischio?

"E' una grande squadra con un grande allenatore e non deve avere paura di attaccare. A me sembra che Anderson e Pedro siano due ali incostanti, certamente di talento ma non costanti. Ma credo si noterà più avanti. Domani credo che sia corretto andare per attaccare il Milan, così lo sorprenderesti. Bisogna vedere come sta l'avversario poi. Io credo però che possa vincere il Milan".

