Primavera 2| La Lazio riparte da Perugia: la gara e la probabile formazione

Domani alle ore 15 la Lazio esordirà in questa nuova edizione di Primavera 2, dopo un’annata che ha visto i biancocelesti arrivare in finale di Coppa Italia, ma anche subire una retrocessione e tornare in Primavera 2 dopo due anni nella massima Serie. Così è chiamata a ripartire in tutti i sensi, e lo farà da Perugia. Ad aspettarli all’Antistadio Renato Curi – campo n. 1 ci sarà il Perugia Primavera allenato da Alessandro Formisano, che proviene da un anno in Berretti, dove nel suo girone di è qualificata prima, permettendosi dunque di disputare la Primavera 2. Il match sarà arbitrato da Valerio Crezzini della sezione di Siena.

La probabile formazione

Ancora alcuni nodi da sciogliere per mister Calori, che schiererà domani la prima formazione di questo campionato. Un dubbio ancora in basso a sinistra, dove si contendono il posto Marinacci e De Sanctis, oltre che in attacco, dove con Etienne Tare si alternerà Valerio Crespi, fresco di firma sul primo contratto in estate e di salita dalla Lazio u17. L’11 titolare, comunque, potrebbe essere formato da Moretti; Floriani, Ruggeri, Adeagbo, Marinacci; Coulibaly, Bertini, Castigliani, Shehu, Troise, Tare. In attesa che vengano sciolti gli ultimi nodi, la Lazio si appresta ad affrontare la prima gara della Primavera 2 2021-2022.

In panchina Mister Calori è stato confermato dopo essere arrivato tardi, troppo, per provare a mettere mano sull’inevitabile disfatta dello scorso anno. Era nel destino che prima o poi si ritrovasse con l’aquila sul petto dopo ciò che è successo nel 2000.

