FORMELLO – Marusic in vantaggio su Lazzari, confermati Luis Alberto e gli esterni offensivi

Messa alle spalle la sosta per le nazionali, la Lazio di Sarri torna a pensare al campionato con il primo big match stagionale contro il Milan a San Siro. Il tecnico ha recuperato tutti i giocatori: Lazzari ha smaltito l’elongazione e si allena da una settimana con i compagni mentre per Immobile è rientrato l’allarme affaticamento. La punta napoletana con la fascia al braccio guiderà quindi l’assalto alla difesa rossonera affiancato da Pedro e Felipe Anderson. Lo spagnolo si muoverà sul lato destro per impensierire Theo Hernandez mentre il brasiliano agirà sul fronte mancino anche per assicurare copertura a Luis Alberto. Il numero 10 ha preso le redini della nuova Lazio e insieme a Milinkovic dovranno dominare il centrocampo con Lucas Leiva solito scudiero a proteggere la retroguardia. Il grande dubbio riguarda infatti la difesa sul lato destro. Lazzari assicura tanta spinta mentre Marusic garantisce fisicità e per questa ragione potrebbu spuntarla quest’ultimo. Il montenegrino dovrà contenere le sfuriate di Theo Hernandez e marcare l’esterno alto rossonero che sarà uno fra Rafael Leao o Rebic. Il resto del reparto non rivela sorprese con Hysaj sulla corsia mancina e la coppia Luiz Felipe-Acerbi a protezione di Pepe Reina. Panchina quindi per gli ultimi arrivati Basic e Zaccagni che potrebbero esordire a gara in corso.

