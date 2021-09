GdS | Raul Albiol: “Scudetto? Sarà una corsa tra Inter e Juventus, con un occhio di riguardo per la Lazio di Sarri”

Raul Albiol, salutata l’Italia per trasferirsi al Villareal con cui ha conquistato l’ultima edizione dell’ Europa League, ha parlato nuovamente della Serie A. Il difensore spagnolo è infatti intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sbilanciandosi anche sulla corsa Scudetto, una lotta a due tra Inter e Juventus con un occhio di riguardo per la Lazio di Maurizio Sarri, suo ex allenatore ai tempi del Napoli.

