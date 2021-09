Genoa, esordio rimandato per Caicedo: ecco perché

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Felipe Caicedo è arrivato al Genoa l’ultimo giorno di mercato, quindi ancora non ha avuto modo di farsi conoscere dal suo nuovo pubblico. Ebbene, dovrà aspettare ancora: come comunicato dal club rossoblù sul proprio sito ufficiale, Caicedo “ha accusato un leggero affaticamento al flessore“, motivo per cui non è partito per la trasferta di Cagliari. Esordio rimandato per il Panterone.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: