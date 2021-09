Il Tempo | Milan-Lazio, Immobile e Lazzari ok. Giroud c’è

Ci sono tutti gli ordini di Sarri. Nessun assente in vista della trasferta di San Siro: al rientro dagli impegni con le nazionali, la rosa è di nuovo al completo. Anche Lazzari e Immobile si sono allenati con il resto della rosa. Secondo allenamento consecutivo in gruppo per entrambi nella seduta di ieri pomeriggio. Ciro è sicuro del posto da titolare (accanto a lui ci saranno Felipe Anderson e Pedro), mentre l’ex Spal si giocherà il posto dal minuto nel ballottaggio con Marusic, reduce dagli impegni con il Montenegro. Stamattina è in programma l’ultimo allenamento prima della partenza per Milano. A centrocampo viaggia verso la conferma il terzetto con Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva, che ieri ha concluso la sgambata con 5 minuti di anticipo per svolgere qualche esercitazione di stretching. In difesa Luiz Felipe, dopo aver saltato lo Spezia, si riprenderà il posto vicino ad Acerbi, con Hysaj sull’out mancino. Sperano nell’esordio in corsa gli ultimi arrivati Basic e Zaccagni. Oggi l’ex Verona si presenterà in conferenza stampa all’interno del centro sportivo di Formello. Fronte Milan importante recupero per Pioli. Sul sito ufficiale rossonero ieri sera è è apparso un comunicato in merito alle condizioni di Giroud, risultato negativo all’ultimo tampone effettuato dopo aver contratto il Covid. Se anche l’ultimo screening dovesse essere ok, tornerà a disposizione per la sfida di domani. Intanto il settore ospiti viaggia verso il tutto esaurito e al momento i tagliandi venduti sono 1850 in totale a fronte dei circa 2000 messi a disposizione. C’è grande entusiasmo in casa Lazio per le due vittorie ottenute fin qui e contro il Milan i tifosi biancocelesti proveranno a spingere la squadra verso il terzo successo consecutivo. Il Tempo/Daniele Rocca

