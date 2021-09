SOCIAL | Zola: “Sono curioso di vedere la Lazio di Sarri, farà molto bene” – FOTO

L’ex attaccante, tra le altre, di Chelsea e Cagliari Gianfranco Zola, rispondendo ad alcune domande che i suoi followers gli hanno posto su Instagram in merito a questa Serie A Tim, ha parlato anche dei biancocelesti guidati da mister Sarri: “La squadra che mi incuriosisce di più è la Lazio. Sono curioso di vedere come Maurizio darà l’impronta ad una squadra che ha sempre giocato in maniera diversa rispetto a quello che lui vuole fare. Sono sicuro che farà molto bene“.

