Spezia, Thiago Motta: “Con la Lazio gara difficile, ma ormai l’abbiamo archiviata”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Alla vigilia della gara con l’Udinese, il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha analizzato la sfida in conferenza stampa, tornando anche alla sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio: “Sono sicuro che l’abbiamo dimenticata, nel senso che non possiamo dimenticare il sapore amaro dopo una partita così. Non dobbiamo ripeterlo, è stata una partita molto difficile, anche se abbiamo iniziato bene con un e poi ne abbiamo preso un altro subito, non possiamo farlo perchè dobbiamo avere equilibrio nelle situazioni del genere. Non mi è piaciuto il terzo gol, dopo un rigore parato: non possiamo permettercelo. La partita al di là degli errori, con l’espulsione di Kelvin che ci ha condizionato anche se non ha cambiato il risultato. Domani non abbiamo un giocatore come Amian. Non critico l’arbitro, non lo farò mai, ma devo dire che io per primo ma anche lui ha sbagliato alcune decisioni che spero saranno evitate in futuro. Anche a Cagliari siamo stati penalizzati e lì ha cambiato”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: