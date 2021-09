TMW – Milinkovic fa 250 con la Lazio. Il Milan l’unica big a cui non ha segnato

Milinkovic fa 250 con la Lazio e studia il colpo grande contro il Milan. Il serbo domani sera metterà a segno la presenza numero 250 con la Lazio, frutto di tanti anni in biancoceleste caratterizzati dai continui corteggiamenti rifiutati. Sergej scelse la Lazio nel 2015, strappato alla Fiorentina per la parola data a Tare che mise a segno il grande colpo, probabilmente il più grande della sua gestione e difficilmente ripetibile. Con il passare delle stagioni ha alzato sempre più il suo livello, non è più lezioso e bada alla sostanza mantenendo sempre il giusto equilibrio tra proiezioni offensive e copertura in fase di non possesso palla. Si è preso la nazionale con cui ha messo a segno anche un gol e un assist negli ultimi impegni: Inzaghi non ha saputo fare a meno di lui, non ci riuscirà neanche Sarri, rimasto stupito dall’atteggiamento del Sergente che sogna un gol al Milan, l’unica big a cui non ha mai segnato. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

