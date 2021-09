Buon compleanno a Nando Orsi, l’ex portiere biancoceleste compie 62 anni

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Spegne oggi 62 candeline Fernando Orsi, ex portiere della Lazio. Con la maglia biancoceleste ha disputato in totale 12 stagioni, in due epoche distinte tra gli anni Ottanta e Novanta. Il passo successivo è in panchina. È stato preparatore dei portieri e allenatore in seconda: è tornato sulla panchina della Lazio dal 2022 al 2004 con Roberto Mancini, suo ex compagno. Buon compleanno Nando!

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: