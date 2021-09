Milan-Lazio, le probabili formazioni

Archiviate le prime due gare contro Empoli e Spezia, che hanno visto i biancocelesti vittoriosi in entrambe le occasioni, la Lazio si prepara ad affrontare il Milan nel match valido per la terza giornata del campionato di Serie A Tim. Le due squadre scenderanno in campo alle 18:00 sul prato del San Siro. Queste le probabili scelte dei due allenatori:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Florenzi, B. Diaz, Leao; Rebic.

All. Stefano Pioli

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, F. Anderson.

All. Maurizio Sarri

