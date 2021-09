Milan-Lazio, Leiva: “Sconfitta che fa male, lavoriamo a testa bassa per migliorare”

Al termine della sfida tra Milan e Lazio, conclusasi con il risultato di 2-0 per i rossoneri, il centrocampista biancoceleste Lucas Leiva è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio e di DAZN.

Queste le sue parole:

“Non abbiamo svolto il lavoro che avremmo dovuto mettere in campo. Dobbiamo lavorare a testa bassa per riprenderci, ma abbiamo il tempo per recuperare punti persi oggi. Non siamo stati bravi in fase difensiva, tantomeno in attacco. Non abbiamo fatto quello che serviva per vincere, serve riguardare la partita per capire cosa abbiamo sbagliato. Questa sconfitta non ci rende peggiori, come abbiamo vinto 6-1 nella scorsa giornata adesso non siamo da buttare. Abbiamo preso due gol di ripartenza, dobbiamo lavorare tanto e migliorare, ma con il mister c’è tanta fiducia e la stagione è lunghissima, dobbiamo continuare. Come ha detto il mister siamo stati attendisti, non abbiamo fatto quello per cui lavoriamo in settimana, dobbiamo capire perché, lavorare insieme come squadra. Giovedì sarà bello andare a giocare in Turchia, c’è un bell’ambiente. diamo molta importanza all’Europa League, speriamo di cominciare bene questo girone perché è molto difficile.

