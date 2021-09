Milan-Lazio, Milinkovic-Savic nel pre partita: “Siamo venuti per fare una grande gara. 250 con questa maglia? Spero di fare altri numeri importanti”

Milan–Lazio, sarà una partita speciale per Milinkovic-Savic, che toccherà quota 250 partite giocate con la maglia biancoceleste. Il centrocampista serbo è intervenuto nel pre partita ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue parole: “Abbiamo vinto due partite contro Empoli e Spezia, questa è una spinta in più. Siamo venuti motivati per fare una gran partita col Milan, ci siamo allenati bene, siamo arrivati pronti. Sono orgoglioso delle 250 gare con la Lazio, spero di fare tanti altri numeri importanti. Mi manca il Milan tra le big a cui segnare e questa è una motivazione in più. Vogliamo vincere la gara, non conta chi segna. Sappiamo che loro possono fanno tante ripartenze, tenteremo di chiuderli prima per non correre noi all’indietro”.

In seguito il Sergente ha parlato anche ai microfoni di Dazn: “Oggi sicuramente cercheremo di vincere e fare tre vittorie di fila. Sarri? È molto diverso ma mi piace. Mi trovo bene e sono contento. Faccio quello che chiede il mister. Si lavora tanto sulla palla a terra e mi piace, non devo saltare tanto come prima. Sono contento di giocare di più palla a terra e finora lo stiamo facendo bene. Non c’è niente da aggiustare. Sicuramente andremo su a pressarli. Poi sappiamo che il Milan gioca tanto sulle ripartenze ma a noi non cambia niente”.

