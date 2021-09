Milan-Lazio, Parolo: “Se Ciro in Nazionale fa tante cose positive, e due negative, vengono esaltate quelle negative”

L’ex calciatore biancoceleste Marco Parolo, ormai opinionista Dazn, nel pre-partita di Milan-Lazio ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sull’incontro tra le due squadre che inizierà alle 18:00. Queste le sue parole:

“Quando ti abbracciano vuol dire che un ricordino buono l’hai lasciato. Mi hanno detto che sono carichi e convinti di fare un’ottima partita. Questa è l’idea di Sarri, di venire qui e comandare la partita. Ma anche Pioli mi ha detto che hanno le loro armi. Il Milan ha le idee chiare. Per la Lazio penso possa essere il primo crash test e vedere se i progressi con lo Spezia hanno dato un seguito. Bisogna vedere anche quanto di Sarri ci sia in questa Lazio e al momento è un cantiere aperto ma che sta andando forte. Il Milan oggi deve trovare il modo di uscire dalla pressione della Lazio in modo pulito. Arrivare con palloni puliti può aprire delle strade importanti a giocatori come Diaz e Leao. Milinkovic è uno che ama questi palcoscenici. Luis Alberto, Immobile…in questi contesti che danno un’energia in più”.

Poi su Pioli, suo allenatore ai tempi della Lazio: “È un allenatore che ha dato tanto. Aveva iniziato un ciclo alla Lazio. Non per colpa sua si sono incrinate alcune cose. Secondo me è un allenatore completo. Dal post lockdown il Milan è in continua crescita”.

Sugli ex compagni biancocelesti in merito al rapporto con Sarri: “Mi raccontano della sua meticolosità. È ripetitivo ma vuole trasmettere il suo credo. Sanno che è un percorso che può elevare il livello della squadra. Sarri chiede anche tanto sacrificio. La fase difensiva deve essere perfetta”.

Su Immobile, si è invece espresso così: “Se Ciro in Nazionale fa tante cose positive, e due negative, vengono esaltate quelle negative”.

