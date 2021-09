Milan-Lazio, Pioli nel pre-partita: “Ci aspetta una sfida contro una squadra che gioca bene. Abbiamo rispetto ma non paura”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Milan-Lazio. Ai microfoni di Dazn, il tecnico rossonero Stefano Pioli, è intervenuto così:

“Ibra è pronto. Sono quattro mesi che non gioca una partita ufficiale però è qui per aiutare la squadra. Kessie e Romagnoli? Sono giocatori importanti. Stanno bene anche se Franck ha avuto un infortunio. Ci aspetta una bella sfida contro una squadra che gioca bene a calcio. Non mi spaventa niente della Lazio. Abbiamo grande rispetto ma siamo convinti anche delle nostre qualità. Il loro centrocampo è di livello. Dovremo essere compatti e aggressivi, intelligenti e lucidi. Parolo l’ho appena salutato sul campo. Un ragazzo molto intelligente con il quale era un piacere lavorare”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: