Milan-Lazio, Tonali all’intervallo: “Nella testa il rigore sbagliato non cambia nulla”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il primo tempo di Milan–Lazio si è chiuso 1-0 in favore dei rossoneri: vantaggio di Leao, e rigore fallito da Kessie. Ai microfoni di Dazn è intervenuto Tonali: “Nella testa il rigore non cambia nulla, siamo professionisti pronti a queste cose. Dobbiamo ripartire come fatto nel primo tempo: ne abbiamo“.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: