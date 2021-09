SERIE A | Fares decisivo con una doppietta, Torino e Udinese ottengono i tre punti

Alle 15.00 tre sono state partite di Serie A sono andate in scena: Torino–Salernitana, dove i padroni di casa hanno battuto per 4-o la squadra campana, grazie alle reti di Sanabria, Bremer, Pobega e Lulic. Tra Spezia e Udinese invece sono stati i friulani a ottenere i tre punti: al minuto 89′, Samardzic ha regalato i tre punti all’Udinese. La terza gara è stata invece Cagliari–Genoa: dopo un vantaggio per 2-0 in favore dei sardi, grazie alle reti di Joao Pedro e Ceppitelli, il Genoa ha ribaltato completamente il risultato, vincendo per 2-3. A guidare la rimonta è stato Destro, che ha accorciato le distanze, ma il vero mattatore della gara è stato l’ex Lazio Fares: grazie a questa doppietta nell’esordio con i rossoblù, l’esterno algerino ha regalato i tre punti al Genoa.

La prima gara di questa domenica è terminata. Sampdoria e Inter hanno aperto il sipario alle 12:30 con una sfida divertente terminata 2-2 con i gol di Dimarco e Lautaro Martinez per i nerazzurri, e di Yoshida e Augello per i doriani.

