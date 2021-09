FORMELLO | Subito a lavoro per preparare l’esordio in Europa League. Differenziato per Luis Alberto

Non c’è tempo di pensare alla sconfitta di ieri pomeriggio contro il Milan, la Lazio questa mattina è tornata subito in campo per preparare l’esordio di giovedì in Europa League. C’è da affrontare la prima trasferta europea della stagione, con i biancocelesti che saranno di scena in casa del Galatasaray alle 18:45, per la prima giornata della fase a gironi.

Questa mattina la squadra si è ritrovata al Centro Sportivo di Formello per la seduta mattutina. Allenamento che ha preso il via con un’iniziale attivazione, proseguito poi con un lavoro atletico. Terminata la parte atletica, mister Sarri ha fatto lavorare i suoi su una partita a tema, incentrata sul pressing e sulle verticalizzazioni. Per concludere la seduta, consueta partitella finale, decisa da un gol di Vedat Muriqi.

Al gruppo biancoceleste sono stati aggregati sei calciatori della Primavera, mentre i titolari della sfida contro il Milan, a differenza dei giocatori che sono subentrati a gara in corso, non hanno preso parte all’allenamento. L’unico in campo, per svolgere un lavoro differenziato con le scarpe da ginnastica, è stato Luis Alberto.

