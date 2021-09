SOCIAL| Zaccagni: “Felicissimo di aver esordito con la Lazio” – FOTO

Nella partita di ieri, che ha visto la Lazio perdere 2-0 in casa del Milan, Mattia Zaccagni ha indossato per la prima volta la maglia biancoceleste in una gara ufficiale. Non era una gara facile e non è riuscito ad imporsi, ma avrà tempo di entrare definitivamente negli schemi di Sarri e, dunque, lasciare il segno. Nel frattempo tramite i propri canali social si dice felice di aver esordito con la Lazio: “Felicissimo di avere esordito con questa maglia, peccato per il risultato! Testa alla prossima”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattia Zaccagni (@mattiazaccagni20_)

