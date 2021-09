Hellas Verona, ufficiale l’arrivo del nuovo allenatore Igor Tudor

Dopo un deludente inizio di campionato, l’Hellas Verona ha deciso di esonerare Eusebio Di Francesco. Per l’ex tecnico di Roma e Sassuolo, decisive le tre sconfitte in tre partite contro Sassuolo, Inter e Bologna. Per sostituirlo, l’Hellas Verona ha scelto Igor Tudor. Ecco il comunicato del club.

