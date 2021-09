UFFICIALE | Salta la prima panchina di Serie A: l’Hellas Verona esonera Di Francesco, il comunicato del club

Sono passate solamente tre giornate di campionato, ed è saltata la prima panchina di Serie A. Dopo tre sconfitte in altrettante gare di campionato, l’Hellas Verona ha deciso di esonerare Eusebio Di Francesco da allenatore dei gialloblù. Fatale è stata la sconfitta per 1-0 di ieri sera contro il Bologna, viste anche le prime due gare perse contro Sassuolo (2-3) e Inter (1-3). A rendere ufficiale questa decisione, è stato proprio il club di Verona attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: “Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Di Francesco e il suo staff, nelle persone di Francesco Tomei, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Franco Giammartino, per l’attività sin qui svolta”.

