CdS | Lazio, con il Cagliari tocca a Martusciello

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Vista la stangata inflitta al tecnico laziale da parte del Giudice Sportivo dopo il movimentato post-partita di San Siro, mister Martusciello scalda i motori. Come sottolinea il Corriere dello Sport, sarà lui a prendere il posto di mister Sarri domenica nella sfida dell’Olimpico contro il Cagliari dell’appena arrivato Mazzarri. E se il ricorso della Lazio, al fine di ridurre la squalifica di Sarri (due turni di stop, al momento) non andasse a buon fine e qualora quindi la pena non diminuisse, Martusciello sarà in panchina anche nella trasferta di Torino contro i granata, in programma la prossima settimana nel turno infrasettimanale di campionato. Il vice di Sarri guidò la panchina, sostituendo Maurizio che era alle prese con la polmonite, Triestina-Juventus (amichevole), Parma-Juventus (prima di campionato) e Napoli-Juventus (seconda giornata): conta tre vittorie. Martusciello e Sarri si conoscono dai tempi dell’Empoli, sono tornati ora a lavorare insieme, dopo essersi separati nelle esperienze di Napoli e Chelsea del tecnico toscano.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: