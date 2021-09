CONFERENZA MURIQI – “Sto lavorando per mettermi sullo stesso piano dei miei compagni”

Nella conferenza stampa di vigilia di Galatasaray-Lazio, oltre al tecnico Maurizio Sarri, ha parlato anche l’attaccante biancoceleste Vedat Muriqi. Queste le parole dell’attaccante kosovaro, riportate dal sito ufficiale biancoceleste:

“Istanbul è una bella città ed è un bello tornare qui. Sono un centravanti e voglio fare gol, sono pronto per fare ciò che devo. Nel primo anno con la Lazio mi sono presentato con il COVID ed, inoltre, arrivavo da un campionato di livello più basso. Sto lavorando per mettermi sullo stesso piano dei miei compagni, è complicato diventare titolare in una formazione che gioca insieme da cinque stagioni. Sono pronto per offrire il mio contributo, poi sceglierà il mister”.

