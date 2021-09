CONFERENZA SARRI – “Non possiamo permetterci stravolgimenti. Squalifica? Sono stato minaccioso perchè ho chiesto di portare rispetto”

A meno di ventiquattro ore dal fischio d’inizio di Galatasaray-Lazio, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole, come riportate dal sito ufficiale biancoceleste:

“Terim ha lasciato in Italia un ricordo indimenticabile. È stato un tecnico amato nella città di Firenze quando ha allenato la Viola. I grandi tecnici come lui li ho studiati tutti. L’Europa League è una competizione bellissima. Il campionato è un torneo più lungo e permette di avere un’idea complessiva della stagione che è andata in scena. Ho avuto la fortuna di disputare una finale bellissima tra due squadre inglesi e questo genere di partite regala delle emozioni grandissime. Quest’anno l’Europa League sarà ancora più complicata rispetto al passato.

Basic al momento è un centrocampista interno che può anche potersi inserire. Domani manderò in campo la miglior formazione possibile, sceglierò i calciatori che mi offriranno più garanzie. Non possiamo permetterci stravolgimenti dato che ancora non abbiamo un’identità così forte da poter variare tanto. Domani valuterò la squadra e sceglierò chi avvicendare. Dobbiamo dare una risposta a noi stessi e, se ci dovessimo farcela, saremo felici anche per i nostri tifosi. Fino a questo momento abbiamo disputato due buone gare ed una no: per me era un qualcosa di prevedibile, chi non se lo aspettava non era ancora consapevole di ciò che stiamo facendo.

Non mi aspettavo due turni di squalifica in campionato. Sono stato minaccioso chiedendo ad un ragazzino di avere rispetto, mentre contemporaneamente c’era un calciatore del Milan che teneva un nostro calciatore per il collo. Nel sottopassaggio ho detto all’arbitro che ha permesso ad un ragazzino di prendermi in giro per un quarto d’ora per poi espellermi, lui ha ravvisato due bestemmie che non ho mai proferito. Ho anche tre testimoni ed ho informato i miei legali: se avrò una sola possibilità su un milione voglio andare avanti per vie legali. I primi che devono sapere chi scenderà in campo sono i miei calciatori e devono venire a saperlo direttamente da me. Muriqi lo tengo in considerazione fin da subito e si sta impegnando moltissimo: la scorsa stagione è stato criticato ingiustamente, quest’anno ci sarà uno spazio importante anche per lui. Domani farà parte della partita, devo ancora scegliere se dall’inizio o se a gara in corso”.

