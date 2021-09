EUROPA LEAGUE | L’AVVERSARIO – Tutto quello che c’è da sapere sul Galatasaray

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Sono passati tre giorni dalla sconfitta in campionato contro il Milan, e per la Lazio non c’è tempo di guardare indietro. Dopo la passata stagione in Champions League, i biancocelesti quest’anno saranno di scena in Europa League, reduci dal sesto posto in Serie A dell’anno scorso. Domani, alle 18:45, farà il suo esordio in Europa la Lazio di Maurizio Sarri, con la sfida che vedrà i biancocelesti affrontare, in trasferta, il Galatasaray. Il Girone E dunque inizierà subito fuori casa. In vista della prima gara della fase a gironi, in programma allo Stadio Ali Sami Yen Spor Kompleksi di Istanbul, ecco la situazione in casa Galatasaray.

GALATASARAY

La squadra giallorossa, allenata da Fatih Terim, è stata sorteggiata nel Girone E di Europa League dalla 4° fascia e, dopo aver pescato la Lazio nella prima urna, sono arrivate Lokomotiv Mosca e Marsiglia rispettivamente dalla seconda e terza fascia. La gara di domani per il Galatasaray non sarà la prima in Europa della stagione: il club turco, nel mese di luglio, si è giocato la possibilità di accedere alla fase a gironi di Champions League, ma al secondo turno di qualificazione è stato eliminato dal PSV Eindhoven uscito vittorioso sia all’andata (5-1) che al ritorno (1-2). Retrocesso, di conseguenza, al terzo turno di qualificazione di Europa League, il Galatasaray ha prima battuto gli scozzesi del St. Johnstone (1-1 in Turchia e 2-4 in Scozia), per poi superare anche il quarto, ed ultimo, turno di qualificazione contro i danesi del Randers (1-1 all’andata e 2-1 al ritorno). Per il Galatasaray è la seconda volta nella sua storia che partecipa alla fase a gironi dell’Europa League, dopo la prima partecipazione nella stagione 2009/2010. Nelle stagioni 2015/2016 e 2018/2019 il club turco ha partecipato ai Sedicesimi di finale della competizione retrocedendo dalla Champions League, ma è stato eliminato sempre in questo turno, la prima volta proprio dalla Lazio, la seconda dal Benfica. Infine, nella scorsa stagione, a causa della sconfitta negli spareggi finali per 2-1 contro gli scozzesi del Rangers, il Galatasaray non ha preso parte alla fase a gironi dell’Europa League.

Nell’ultimo weekend di campionato invece, il Galatasaray si è fatto rimontare da una situazione di doppio vantaggio: avanti 0-2 in casa del Trabzonspor, i padroni di casa hanno prima accorciato le distanze al 41° del primo tempo, per poi pareggiare al 62° del secondo, mantenendo fino alla fine il 2-2. Punto che porta i giallorossi a quota 8 punti in campionato dopo quattro giornate (2 vittorie e 2 pareggi) e al quinto posto in classifica, con le prime quattro squadre tutte a pari punti a quota 10. L’anno scorso il campionato turco si è concluso con la vittoria finale del Besiktas, con il Galatasaray che ha chiuso al secondo posto in classifica.

FORMAZIONE

Rispetto al pareggio di domenica in campionato contro il Trabzonspor, mister Fatih Terim dovrebbe cambiare qualche interprete per la sfida di domani contro i biancocelesti. Nel 4-1-4-1 giallorosso confermato tra i pali il grande ex della sfida Fernando Muslera, in maglia biancoceleste dal 2007 al 2011. Linea a quattro di difesa formata da Luyindama e Nelsson centrali, con van Aanholt e Boey sulle corsie laterali. Tra le linee sarà Berkan Kutlu ad agire, mentre sulla trequarti spazio a Bariş Yilmaz, Morutan, Cicaldau ed Akturkoglu. Ad agire come unica punta ci sarà Mbaye Diagne.

GALATASARAY (4-1-4-1): Muslera; Boey, Luyindama, Nelsson, van Aanholt; Kutlu; Bariş Yilmaz, Morutan, Cicaldau, Akturkoglu; Diagne.

LA STELLA

Il Galatasaray è un mix di giovani talentuosi e giocatori d’esperienza che hanno giocato in palcoscenici importanti come Champions ed Europa League. Tra questi c’è il grande ex della sfida, ovvero Fernando Muslera, diventato anche il Capitano del club turco. L’uruguaiano gioca in Turchia dal 2011, trasferitosi proprio dalla Lazio. In difesa spiccano i nomi di Patrick van Aanholt, ex Crystal Palace, e Marcão, difensore brasiliano classe 1996 che, nella passata stagione, è stato il calciatore del Galatasaray con più presenze (37) nel campionato turco. A centrocampo c’è da fare attenzione all’esperienza di Arda Turan, ex Barcellona ed Atletico Madrid che, proprio con quest’ultima, ha vinto l’Europa League e la Supercoppa UEFA nel 2011/2012. Altri due profili giovani del club turco sono Berkan Kutlu (1998) ed Alexandru Cicâldău (1997): entrambi i centrocampisti sono partiti titolari in tutte e quattro le gare disputate fino ad ora in campionato, con il secondo che ha trovato la via del gol già in due occasioni. Per concludere in attacco, Mbaye Diagne è stato il miglior marcatore del Galatasaray nella passata stagione con nove reti (insieme all’ex Radamel Falcao), nonostante la cessione a gennaio, in prestito, al West Bromwich. Senza dimenticare l’esperienza dell’olandese Ryan Babel, ex attaccante di Liverpool, Ajax e Besiktas.

PRECEDENTI

Nelle competizioni Uefa per club la sfida di domani tra Galatasaray e Lazio sarà il quinto confronto tra queste due squadre. I primi due precedenti risalgono alla stagione 2001/2002, quando entrambe disputarono la Champions League: inserite nel Girone D insieme a Nantes e PSV Eindhoven, la prima sfida si disputò in Turchia, per la 1° giornata della fase a gironi, con i padroni di casa che si imposero per 1-0 grazie alla rete di Ümit Karan. Mentre nella sfida di ritorno, alla 4° giornata, fu la Lazio a vincere per 1-0, con il gol di Dejan Stanković. Gli ultimi due precedenti invece sono più recenti, con i giallorossi ed i biancocelesti che si affrontarono ai Sedicesimi di finale di Europa League 2015/2016: anche qui andata in terra turca e ritorno a Roma. In casa del Galatasaray la Lazio conquistò, in ottica qualificazione, un buon pareggio per 1-1, con Sergej Milinkovic-Savic che rispose al vantaggio firmato Sarioğlu. Allo Stadio Olimpico di Roma, una settimana dopo, i biancocelesti si presero il pass per gli Ottavi di finale con un sonoro 3-1 firmato Marco Parolo, Felipe Anderson e Miroslav Klose.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: