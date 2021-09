Raffaele Sergio: “Con Sarri si è riaperto un ciclo, ma ci vuole tempo. In Turchia per riscattare la sconfitta con il Milan”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Radio, l’ex difensore della Lazio Raffaele Sergio ha parlato dell’approccio sulla squadra di mister Maurizio Sarri. Si è poi espresso anche in merito alla sfida di domani, che vedrà i biancocelesti impegnati in Europa League con il Galatasaray.

Queste le sue parole

“Con Sarri si è riaperto un ciclo cambiando impostazione di gioco. L’ho sempre detto, ci vuole tempo e non bisogna esaltarsi o deprimersi a seconda delle situazioni. Il tecnico toscano è un uomo di calcio che può dare molto alla Lazio. Ha esperienza, non penso si faccia influenzare dalle parole altrui. Va per la sua strada e con il tempo troverà il giusto mix per un equilibrio di gioco ed equilibrio.

La Lazio ha una buona rosa, domani contro il Galatasaray potrà già riscattare la sconfitta contro il Milan. L’Europa League è un palcoscenico importante, mi auguro che i biancocelesti possano fare bene.

Sarri sta dando una nuova mentalità alla squadra, ribadisco che serve tempo perché la Lazio arriva da un ciclo di alcuni anni in cui vigeva un’ impostazione tattica differente. L’allenatore laziale conosce bene la Serie A ed i suoi avversari, la sua esperienza sarà utile.

I movimenti difensivi sono molto differenti rispetto al passato. Sono variati i movimenti e le situazioni di gioco, serve pazienza”.