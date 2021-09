Bruno Giordano: “Per le italiane c’è ancora strada da fare in Europa. Speriamo vada bene alla Lazio”

Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, l’ex giocatore della Lazio Bruno Giordano ha parlato del cammino europeo delle italiane per poi soffermarsi sulla sfida di questa sera dei biancocelesti contro il Galatasaray.

Queste le sue parole:

“A volte il nostro livello più alto in Champions non basta. C’è ancora strada da fare, ma il divario delle italiane con le migliori si è ridotto. Una dimostrazione è arrivata ieri, nonostante le sconfitte, da parte del Milan con il Liverpool e dell’Inter con il Real. Per quanto riguarda i rossoneri, hanno dimostrato di essere diventata squadra importante anche nella capacità di soffrire e restare dentro la partita. Oggi speriamo vada bene alla Lazio in Europa League in un campo ostico come quello del Galatasaray. Ancora più complicato sarà per il Napoli contro il Leicester. In Premier dopo le prime quattro c’è il club di Rodgers. Halland? Fantastico, è spietato e già affamato, credo che abbia già nella testa l’obiettivo di battere i record i Ronaldo”

