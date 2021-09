ESCLUSIVA| Ekrem Konur: “Il Galatasaray può avere difficoltà inaspettate in difesa, la qualità della Lazio può essere efficace. Muriqi? Li conosce, sfrutterà le sue chance”

Questa sera andrà in scena la prima partita di questa edizione di Europa League per la Lazio, la quale torna ad affrontare questa competizione dopo due anni. Giocherà in Turchia, dove ad aspettarla ci sarà il Galatasaray, il quale proviene da due pareggi in campionato. Sarà sicuramente una partita aperta a tutto. Per analizzare la squadra avversaria ed il suo momento è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Laziopress,it il giornalista turco Ekrem Konur.

Come arriva il Galatasaray a questa gara?

Il Galatasaray è stato retrocesso in UEFA Europa League dopo aver perso contro il PSV con i risultati di di 5-1 e 2-1 ai preliminari Champions League. Non sono riusciti a giocare il buon calcio previsto nelle partite di qualificazione, e per questo ha ricevuto molte critiche sia dalla dirigenza che dai fan. Nonostante sia passato in vantaggio nelle ultime 2 partite della Süper Lig, il Galatasaray è riuscito a ottenere solo 2 punti. Possono avere difficoltà inaspettate sulla difensiva.

Ci sono dei punti deboli che la Lazio potrebbe sfruttare?

Sì, come ogni squadra, il Galatasaray ha i suoi punti deboli. La Lazio ha giocatori di altissima qualità vicini alla porta, come Luis Alberto, Anderson, Immobile e Muriqi. Potrebbero segnare prendendo posizione rapidamente. Penso che la Lazio sarà efficace nei contropiedi contro il Galatasaray.

Pensi che sia Galatasaray che Lazio potranno dire la loro in questa edizione?

Si, in quanto il Galatasaray è abituato a giocare questo tipo di partite europee e potrebbero dire la loro, così come anche la Lazio

Domani potrebbe esserci una Chance dall’inizio per Muriqi. Potrà fare la differenza?

Vedat Muriqi ha giocato molte partite della Süper Lig contro il Galatasaray. Conosce molto bene il calcio turco e il Galatasaray. Ha segnato un sacco di gol contro di loro. Se gli venisse data l’opportunità, vorrà dimostrare tutto ciò.

Pensi che per Muriqi possa essere l’anno del riscatto?

Vedat Muriqi è un ottimo realizzatore. Quando è arrivato alla Lazio ha avuto situazioni sfortunate. Gli infortuni e la successiva positività al Covid-19 hanno condizionato tutta la sua carriera, e non è riuscito a partire bene. Questa stagione ha avuto pochissimo tempo in Serie A, non abbastanza tempo per mostrarsi. Un Muriqi in condizione può veramente fare la differenza.

