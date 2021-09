EUROPA LEAGUE | Galatasaray-Lazio, Escalante nel pre partita: “Oggi non sarà facile, ma noi vogliamo partire al meglio”

Tra poco meno di un’ora la Lazio tornerà a calcare i campi dell’Europa League, con la sfida in casa del Galatasaray in programma alle 18:45. Sarà la prima Lazio in Europa di mister Sarri. Nel pre gara tra giallorossi e biancocelesti, ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto Gonzalo Escalante, centrocampista biancoceleste che quest’oggi partirà dalla panchina. Queste le sue parole: “Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, abbiamo perso una partita, può succedere. Oggi abbiamo un’altra guerra, vogliamo vincere.

Sappiamo che che giocare in Europa non è facile, anche qui con tutto il pubblico. Contro il Galatasaray non sarà facile, ma noi vogliamo iniziare nella migliore maniera”.

