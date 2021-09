Europa League, il Napoli rimonta due gol e pareggia a Leicester

Alle 21.00 è andata in scena la sfida tra Leicester e Napoli al King Power Stadium: 2-2 il risultato finale. La squadra inglese era andata in vantaggio per 2-0, sbloccando la gara al 9′ con Perez, e raddoppiando al 64′ con Barnes. Ottima la reazione della squadra di Spalletti che, grazie alla doppietta di Victor Osimhen (69′, 87′), ha trovato un prezioso pareggio. Nell’altra gara del girone dei partenopei, lo Spartack Mosca ha perso in casa contro il Legia per 0-1.

