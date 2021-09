Europa League, Lokomotiv Mosca-Marsiglia termina in parità

L’altra gara del Girone E di Europa League termina in parità: 1-1 il risultato finale tra Lokomotiv Mosca e Olympique Marsiglia. Apre le marcature l’ex Roma Cengiz Under al 59′ su calcio di rigore. All’89’ risponde Anjorin per i padroni di casa che firma il pareggio. Un punto a testa per le due squadre e la classifica del girone che ora recita così dopo la prima giornata: Galatasaray a 6 punti, Marsiglia e Lokomotiv a 1 e Lazio a zero punti.

